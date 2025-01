Gabbia: "La botta presa? Contento di sentire un po' male, l'importante è che abbia segnato Theo"

Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla fine di Como-Milan.

Sulla botta presa nell'azione che ha portato al gol di Theo Hernandez

"Sto bene, l'importante è che sia servita per il gol di Theo. Sono contento di sentire un po' di male, meglio così".

Sulle difficoltà della squadra

"Io penso che troviamo alcune difficoltà in alcune fasi di gioco nella nostra pressione. Stiamo cercando di assimilare quello che ci chiede il mister, è un cambiamento rispetto a prima e il giocare spesso non ci permette di lavorare su tutte le situazioni. Sono sicuro che si vedranno dei miglioramenti in futuro".