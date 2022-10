Gabbia: "Lavoro difensivo fondamentale, spero che questa partita ci possa affiatare di più"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Gabbia è intervenuto a Milan TV al termine di Milan-Dinamo Zagabria soffermandosi sul lavoro della difesa: “Sono molto contento per il gol. Il lavoro difensivo è stato fondamentale ma è stato merito di tutto il reparto. Per noi difensori è importante fare delle prestazioni e soprattutto non prendere gol. Spero che questa partita ci possa affiatare sempre di più per nuovi obiettivi.”