Gabbia scalda i motori, servirà una prova di maturità in Irlanda accanto a Kjaer

Baresi, i due Maldini, Nesta, Costacurta, Stam, Thiago Silva. Una serie di nomi che hanno scritto la storia del Milan. Una serie di nomi che rimarranno negli annali dei migliori difensori. Il Milan, in questi ultimi anni, ha affidato le chiavi della retroguardia ad Alessio Romagnoli, classe '95 e con ben 156 presenze all'attivo con i rossoneri: ma sulle sue qualità (e naturalmente sull'importanza di ciò che ha ereditato) l'opinione pubblica dei tifosi devoti al Diavolo si è divisa. E si è divisa anche su Matteo Gabbia, altro difensore centrale, questa volta, però, cresciuto nel vivaio rossonero: sarà lui a giocare giovedì prossimo in coppia con Kjaer in Europa League e servirà una grande prestazione.

TRE SETTIMANE - Alessio Romagnoli dovrebbe ritornare a pieno regime a fine settembre. Gabbia, quindi, ha ancora a disposizione tre settimane per poter convincere sia Pioli che la tifoseria milanista. Tanti gli impegni che dovrà affrontare il Milan: Shamrock Rovers (il 17), Bologna (il 21), la seconda avversaria in Europa League (in caso di vittoria contro gli irlandesi), Crotone (il 27) e lo Spezia (il 4 ottobre). Da queste partite si deciderà il futuro del classe '99 e Pioli non farà sconti poiché in ballottaggio - per ottenere un posto da titolare - c'è anche Leo Duarte. Serve una svolta per la conferma.