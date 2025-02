Gabbia, Thiaw e Pavlovic verso la permanenza. Tomori in bilico

vedi letture

Questi ultimi mesi di stagione serviranno al Milan per decidere una volta e per tutte su chi andare a puntare in vista della prossima stagione. Oltre alla riflessioni in corso su Theo Hernandez, la dirigenza rossonera starebbe decidendo il da farsi anche per quanto riguarda la difesa centrale, uno dei reparti più chiacchierati dello scorso calciomercato.

Basti pensare che a gennaio avrebbero potuto lasciare il Milan sia Fikayo Tomori che Strahinja Pavlovic, con entrambi che hanno però rimbalzato le proposte che gli erano state presentate. Qualcosa potrebbe però cambiare in estate, soprattutto dal lato del difensore inglese, che potrebbe decidersi a lasciare il Milan se la situazione tecnica non migliorerà.

Tomori ha infatti perso posizioni nelle gerarchie di Sergio Conceiçao, con lo stesso Pavlovic, Gabbia e Thiaw che adesso hanno più possibilità di restare al Milan.