Galeone: "Bravo Milan: De Ketelaere è il colpo della stagione per me"

© foto di Petrussi/FDL71

Giovanni Galeone, ex allenatore, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così il colpo De Ketelaere: "De Katelaere è un mio pupillo da anni, non da adesso. E’ super. Può giocare davanti, a metà campo, sa fare gol, ha un’intelligenza calcistica superiore. Pensate che da ragazzo aveva cominciato a giocare in difesa. E mi dicono che sia anche un grande giocatore di tennis e un ottimo nuotatore. Insomma, un atleta naturale. E’ il colpo della stagione per me. Più di Lukaku e Di Maria? Ma sì, uno è un ritorno, e spero per l’Inter che sia lo stesso giocatore. L’altro lo si conosce bene, Charles è un colpo. Bravo Milan, Maldini e Ricki (Massara, ndr.) che è stato un mio giocatore, stanno lavorando benissimo. In queste due stagioni non hanno fatto un colpo, ma cinque o sei. Per dire, chi conosceva Tomori e Kalulu? Poi hanno dato due birre e un panino per Messias che gli ha regalato 5 gol e due assist contribuendo allo scudetto".