Galeone: "Giampaolo molto attento: si informa e studia"

Giovanni Galeone, ex allenatore del Pescara, ha rilasciato un'intervista al Fatto Quotidiano, soffermandosi anche su Marco Giampaolo.

Ho dichiarato che Giampaolo è un secchione? "È un ragazzo molto attento, e a voler essere critici, non è un talento puro per il ruolo di allenatore, però è uno che si informa, studia, cresce e legge abbastanza bene le partite"

Sarri è stato disonesto nell’accettare la Juventus? "Fa un po’ di casino, non è preparato per certe situazioni; quando l’anno scorso leggevo alcune dichiarazioni, riflettevo se fossero opportune. Come? Anche questa voglia di apparire di sinistra, troppo; Giampaolo non ne parla mai, eppure era bertinottiano, uno di Rifondazione, infatti ora Berlusconi gli vuole parlare (e scoppia a ridere)".