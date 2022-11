Galeone: "Occhio al Milan in Europa: può arrivare in semifinale"

MilanNews.it

Il tecnico Giovanni Galeone è stato intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport per parlare del momento difficile del Milan e ha fatto il suo pronostico per la stagione europea dei rossoneri. Queste le sue parole: "Comunque occhio al Milan in Europa, può arrivare in semifinale. Ottimista? Mi baso sugli accoppiamenti. Potrebbe aprirsi un corridoio. Ma ripeto, per non restare meteore bisogna fare di più. Bisogna consolidarsi e poi rilanciare i vivai che sono stati la forza del calcio italiano. Paolo e Ricky lo sanno bene".