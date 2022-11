Galeone sul Milan: "Scudetto? Non è importante vincerlo ma stare tra i primi e rimanere in Champions"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Galeone, noto allenatore, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport uscita in edicola questa mattina. Le sue parole sul Milan e sulle aspettative che c'erano nei confronti dei rossoneri fanno trasparire un'idea chiara e fuori dal coro: "Io non so se Pioli abbia dato indicazioni e penso che Maldini e Massara avrebbero fatto anche altre operazioni se avessero avuto i poteri. Ma l’Italia non è l’Inghilterra e il passaggio di proprietà nei momenti cruciali del mercato non ha aiutato. In altri tempi non si sarebbe andati avanti due mesi a discutere dell’acquisto di De Ketelaere su un milione di differenza. Immagino che la società voglia testare la squadra in Europa e intervenire in maniera più massiccia nella prossima stagione. In questa non sarà importante vincere un altro scudetto, ma confermarsi nei primi e restare in Champions per programmare"