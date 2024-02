Galli a MilanTV: "Leao deve giocare più veloce, il Milan passa anche da lui"

In corso in questo momento l'importante sfida tra Milan e Napoli valevole per la 24^esima giornata di campionato, con i rossoneri, reduci da un ottimo periodo di forma, in cerca di un'altra importante vittoria in Serie A. Della partita ed in particolare di Rafa Leao, ha parlato così Filippo Galli.

Queste le sue parole a Milan TV: "Rafa è un giocatore incredibile, che ha delle giocate da fuoriclasse, forse dovrebbe farle più spesso, lui invece alle volte si mette in stand-by. Questa sera il Milan dovrà giocare anche sulla velocità del portoghese".