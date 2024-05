Galli: "De Zerbi ha il Milanismo dentro di sè, mi sarebbe piaciuto sulla panchina rossonera.."

In occasione della presentazione del suo nuovo libro “Il mio calcio eretico“, l’ex difensore del Milan, Filippo Galli, ha parlato del futuro della panchina dei rossoneri. In particolare, si è soffermato sul profilo di Roberto De Zerbi, con il quale ha avuto una conversazione poco prima dell’addio al club inglese. Queste le sue interessanti parole:

"Sono stato con De Zerbi proprio nei giorni in cui è avvenuta la sua decisione di lasciare il Brighton, di abbassarsi la clausola e di lasciare i due anni di contratto che aveva. Ovviamente non è stato un fulmine a ciel sereno, c’era dietro tanto. Io vedo l’allenamento il venerdì e lui il sabato mattina decide di rompere definitivamente col club. Parlandoci nel suo ufficio dopo la decisione ho sentito del milanismo dentro di lui. Però pare non accada quello che a me sarebbe piaciuto potesse accadere. Dopo di che sappiamo che De Zerbi non è un allenatore che va bene per tutti, perchè si dice che prende troppi gol…a me è sempre piaciuto, è un formatore, un allenatore che sa migliorare i giocatori, che ha un’identità di calcio ben precisa e sa mettere i suoi ragazzi nelle condizioni di apprendere”.