Galli: "Giampaolo la scelta giusta, Donnarumma giocatore appetibile anche per il Milan per la plusvalenza che può generare"

L'ex responsabile del settore giovanile del Milan, Filippo Galli, è stato intervistato da SportMediaset per commentare il momento rossonero. "Credo che sia una scelta giusta. Giampaolo ha saputo lavorare con i giovani, ha fatto bene alla Sampdoria. Questo sembra essere il trend del Milan, Quindi credo sia una scelta giusta. Società? Elliott vuole una società sostenibile, per cui non credo che sul mercato ci saranno grandi investimenti. Donnarumma? E’ un giocatore appetibile per gli altri club, ma anche per il Milan stesso, visto le plusvalenze che può generare. Boban? Scelta pesante, perché ha peso e competenze per fare bene".