Galli: "Royal ha fatto una partita giudiziosa. Sembra abbia imboccato la strada giusta"

Nel post partita di Inter-Milan, l'ex rossonero Filippo Galli ha così commentato la vittoria della formazione di Paulo Fonseca negli studi di Milan TV, soffermandosi in modo particolare sulla prestazione di Emerson Royal:

"Ha fatto una partita giudiziosa, senza troppe sbavature se non quella in occasione del gol dell'Inter. Però rispetto all'Emerson Royal che abbiamo visto spaesato, incapace sia di attaccare che di difendere, sembra che anche lui abbia imboccato la strada giusta per essere un giocatore che può fare quel ruolo e può essere determinante per il Milan".

LA PAGELLA DI EMERSON ROYAL A CURA DI MILANNEWS.IT

Emerson Royal 5.5 - Ancora una volta, il Milan prende gol da quella zona del campo. Permette a Dimarco prima di avviare l'azione del pari, poi di finalizzarla lasciandolo incredibilmente solo. Cresce col passare dei minuti, l'impegno c'è la precisione un po' meno.