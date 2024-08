Galli sulla nuova Champions: "Rivali diverse, non mi piace. La formula top era la prima..."

vedi letture

Campione d'Europa con il Milan nel 1989, 1990 e 1994, Filippo Galli ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in merito alla nuova Super Champions League, formula che non ha particolarmente convinto l'ex rossonero.

Meglio questa Champions o le precedenti?

"Le precedenti. Il fascino della nostra è inarrivabile: dava più valore agli scontri diretti, in due partite ti giocavi tutto".

Questa Coppa però introduce il gruppo unico: non è più equilibrato?

"Mah, avremo una classifica con squadre che hanno giocato con avversarie differenti: non è il massimo. Il motivo è chiaro: più partite, più indotto, più business. È comprensibile che vada così, ma il fascino si perde".

Quindi l’ideale sarebbe tornare al sorteggione integrale, andata e ritorno, con Milan-Real che può capitare al secondo turno?

"Per me sì. Un’adrenalina unica".

LE 8 AVVERSARIE DEL MILAN IN CHAMPIONS

Saranno queste le otto avversarie del Milan in Champions League, da affrontare (quattro partite in casa, quattro partite in trasferta, senza andata e ritorno) tra settembre e gennaio:

Liverpool (casa)

Real Madrid (trasferta)

Brugge (casa)

Leverkusen (trasferta)

Stella Rossa (casa)

Dinamo Zagabria (trasferta)

Girona (casa)

Slovan Bratislava (trasferta)