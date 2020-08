Galliani a Sportitalia: "Ibra terribile con i compagni, vi spiego perchè"

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex ad del Milan, ha parlato ai microfoni di Sportitalia al termine dell'amichevole vinta 6-1 dai brianzoli contro la Primavera della Juventus: "Da tifoso del Milan sono contento per Pioli, che ha valorizzato Kessie e Bennacer. Peccato che questa rimonta non ci abbia portato ai gironi di Europa League, ma abbiamo vinto lo scudetto del dopo Covid. Ibra? E' terribile con i compagni, lo conosco bene ed è capace di attaccare al muro qualcuno se non si allena bene. E' fondamentale per gli stimoli che dà in campo e fuori". Infine sulle italiane in Europa: "Stasera tifo Inter. E in Champions non sottovalutiamo il Napoli".