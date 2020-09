Galliani 'colloca' Tonali: "Non è un play puro, ma un mediano"

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ora al Monza, ha parlato ai microfoni di Telenova del ruolo di Tonali: "Paragone con Pirlo? Non voglio fare l'allenatore, ma secondo me Tonali non è un playmaker puro. E' un giocatore da centrocampo a due, secondo me è un mediano o mezzala, che dir si voglia. Non vedo similitudini nel gioco tra lui e Pirlo. E' un buonissimo, ottimo centrocampista. Ha fatto bene a prendere il numero 8".