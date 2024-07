Galliani: "Il calcio è il calcio, basti pensare a Istanbul in Champions che abbiamo perso nonostante sia stata la migliore delle nostre otto finali"

Nel corso della serata organizzata dal Monza per presentare la nuova squadra ai tifosi, il club brianzolo ha voluto fare una sorpresa ai sostenitori presenti. Tramite un maxischermo infatti è intervenuto l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti che ha voluto portare il suo personale saluto:

"E' un piacere per me fare un grande in bocca al luppo a Nesta per questa nuova avventura col Monza. Soprattutto voglio salutare l'amico Adriano Galliani, sono certo che le loro qualità morali porteranno il Monza ad avere una stagione piena di successi", ha detto Ancelotti.

In precedenza lo stesso Galliani aveva spiegato la scelta di Nesta in panchina: "Il motivo non è romantico. O meglio è anche romantico. Ma è soprattutto tecnico di di valutazioni. Abbiamo analizzato una serie di dati e fatto ragionamenti che mi auguro siano giusti. Da lì è venuto fuori il nome di Nesta, questo per dire che non è un raccomandato. Poi i 10 anni di Milan certamente non hanno disturbato, ma la scelta è assolutamente tecnica. Lo staff è composto da qualche persona che era con lui alla Reggiana, ma anche altri che erano a Monza l'anno scorso con Palladino. Ora è uno staff unico e complimenti per questa unità, nessuno più ricorda chi arrivava da fuori e chi no e questo è un merito di Nesta. Le premesse sono buone. Poi il calcio è il calcio, basta pensare a Istanbul in Champions che abbiamo perso nonostante la migliore delle nostre otto finali. Poi quella dopo l'abbiamo vinta nonostante fosse la peggior partita giocata".