Galliani: "Il mio affetto per il Milan è immutato, esulto ancora tantissimo, forse anche troppo"

Adriano Galliani si è così espresso dal palco del Festival dello Sport di Trento sul Milan e il Monza: "Da San Siro il Duomo di Monza ci vuole troppo tempo. Il mio affetto per il Milan è immutato, esulto ancora tantissimo, forse anche troppo. Starò al mio solito posto a San Siro. Sono tifoso del Monza e del Milan perchè 31 anni di Milan non si possono dimenticare. Agli amici su Whathsapp mando sempre tre cuoricini: uno bianco, uno rosso e uno nero. Domenica era a San Siro per Milan-Napoli, i rossoneri non meritavano di perdere".