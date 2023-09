Galliani: "Lo sport nella Costituzione? Un passo avanti in tema di civiltà. Scelta epocale"

(ANSA) - MILANO, 22 SET - E' "un passo avanti in tema di civiltà" l'ingresso dello sport nella Costituzione: così l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani. "Lo sport entra nella Costituzione italiana e questo è un fatto non solo di principio, ma rappresenta un passo avanti in tema di civiltà. Questo - ha osservato - vuol dire riconoscere i milioni di italiani e di italiane che praticano attività fisica a vario titolo.

Inserire il ruolo imprescindibile dello sport nella Carta è fondamentale, perché parliamo di stile e qualità della vita, sviluppo della propria personalità e mezzo di espressione". "Vivo all'interno di questo mondo da sempre e io stesso - ha aggiunto Galliani ora candidato alle suppletive per il centrodestra a Monza -, da senatore, firmai un disegno di legge che andava in questa direzione. Spero che con questa scelta epocale il nostro Paese possa garantire ancora di più il diritto a svolgere attività motoria e di poterla fare in luoghi sicuri, garantendo soprattutto ai più piccoli una vera cultura sportiva." (ANSA).