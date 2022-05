Galliani: "Raiola? La trattativa nel 2010 per portare Ibra a Milano fu un capolavoro"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Interrvistato dal Corriere della Sera, Adriano Galliani ha raccontato le trattative con Mino Raiola: " La trattativa nel 2010 per portare Ibra a Milano fu un capolavoro. Ma al Milan arrivarono grazie a Mino campioni come Robinho e Van Bommel".

Sul rapporto con Mino: "Nei primi anni in cui ero ad del Milan e la sede era in via Turati, Mino trattava solo con Braida che aveva l’ufficio alla prima porta a destra. Ariedo era gelosissimo del rapporto con lui. Raiola mi ha rimproverato che ci ha messo 10 anni per riuscire ad arrivare alla seconda porta, quella del mio ufficio".