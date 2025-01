Galliani scrive una lettera ai giocatori del Monza per stimolarli verso la salvezza

vedi letture

Il Monza ha vissuto una terza stagione di Serie A molto complicata nella sua prima parte, concludendo il girone d'andata all'ultimo posto in solitaria della classifica con appena 10 punti raccolti nelle prime 19 giornate del massimo campionato. Ciononostante, l'amministratore delegato Adriano Galliani non si dà per vinto.

Il Cittadino di Monza racconta come Galliani abbia inviato una lettera a tutti i giocatori, presi uno per uno, un chiaro appello. In sostanza, il dirigente dei brianzoli fissa il traguardo a 35 punti, una quota che nelle ultime stagioni è quasi sempre bastata per la salvezza. Ma lancia anche un monito: "Se qualcuno di voi pensa sia impossibile (…) è pregato di farmi chiamare dal proprio procuratore".

E ancora: "Cinquant’anni di calcio mi hanno insegnato che le parole non servono (…) nel girone di andata dello scorso campionato siete stati in grado di conquistare 25 punti. Questo è quello che dobbiamo fare nel girone di ritorno di quest’anno". Queste le parole di Adriano Galliani fatte recapitare ai calciatori del Monza con un invito a trovare le motivazioni per fare l’impresa e nel caso di dubbi a contattarlo per parlarne.