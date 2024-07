Galliani sul Trofeo Berlusconi: "Il 13 agosto ci sarà una partita dove si sfideranno i suoi due amori: il Milan e il Monza"

Presente a un evento a Milano per una sinergia tra il Monza e Motorola, l'amministratore delegato dei brianzoli, Adriano Galliani, ha parlato alla stampa presente, affrontando tanti temi. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Andrò venerdì in ritiro, ci sarà una notte biancorossa con i giocatori e il nuovo allenatore, e resterò fino a lunedì. Nesta è molto contento, mi ha detto che i giocatori stanno lavorando bene e l'atmosfera sembra molto positiva. Si stanno allenando bene, poi sarà il campo a stabilire tutto".

"Sì, certamente. Numericamente ci siamo, se esce qualcuno entrerà qualcun altro. Il mercato è ancora molto lungo e cercheremo di fare una squadra molto competitiva".

Lei è sempre molto emozionato quando si parla del trofeo Silvio Berlusconi, annunciato oggi.

"Ho avuto la fortuna di incrociare la mia vita con la sua ed è il minimo che possiamo fare per il presidente e per quello che ha fatto. La nostra convivenza è stata una bella cosa, il 13 agosto ci sarà una partita dove si sfideranno i suoi due amori, il Milan e il Monza".

Cosa manca per il sogno Szczesny?

"Non parlerei adesso del portiere, sono ipotesi. Quando ci sono le trattative due società si siedono, la suggestione è quando uno pensa che la cosa possa avverarsi. Al momento è solo una suggestione, potrebbe rimanere tale, ma non si sa. Mai dire mai. Sono sogni e sognare non costa nulla".

Anche la Juve sogna questo affare?

"Ho aperto ora il mio telefono e l'ultimo che mi ha chiamato è Cristiano Giuntoli, non posso dire bugia. Vediamo. Ha offerte faraoniche dall'Arabia, ma non costa niente sognare".

Nesta le ha chiesto qualcosa?

"Nesta non chiede nulla, si fida della società e lavora con l'organico che ha. Non sta succedendo niente, sono al cinquantesimo mercato della mia carriera".