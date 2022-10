Galliani: "Un sogno vedere Milan-Monza, è la mia vita che scorrerà sabato sera"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato un'intervista a DAZN parlando della sfida fra i brianzoli ed il Milan prevista per sabato pomeriggio a San Siro: "È il primo anno in assoluto in Serie A. Qualche anno fa c'era stato un MIlan-Monza a San Siro, ma in Serie B, noi in Serie A non abbiamo mai giocato. Per me è un sogno, è la mia vita che scorrerà sabato sera alle 18".