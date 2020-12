Gambaro: “Milan da scudetto? La classifica dice di sì, ma siamo solo a dicembre”

Enzo Gambaro, ex difensore genovese classe 1966, è uno dei tanti ex più importanti di Milan-Parma, sfida in programma a San Siro domenica sera. Questo un estratto della sua intervista ai colleghi di ParmaLive.com.

Domenica sera si gioca Milan-Parma. Una gara con contenuti diversi. Che partita sarà?

“Il Milan gioca da primo in classifica, posizione che sta meritando attualmente e pur non essendo la più forte. Secondo me ci sono altre 4 favorite e che partono avvantaggiate. Il Parma giocherè senza dubbio una partita d’attesa. I rossoneri qualcosa la concedono sempre e se Gervinho può sfruttare degli spazi non ne farà a meno di questo”.

Milan primo, l'avresti mai detto? È davvero una squadra da scudetto quella di Pioli?

“La classifica dice di sì, ma siamo ancora a dicembre ed il campionato è ancora lungo. Le rivali potranno cercare senza dubbio di migliorare. I rossoneri stanno sfruttando tutto quello che è possibile sfruttare, ma poi la classifica potrebbe essere diversa. Parlare adesso sarebbe troppo presto”.

Pronostico per San Siro?

“Se Gervinho sarà in serata e verrà sfruttato al 100%, per il Milan potrebbero esserci davvero dei grossi problemi. Andranno sfruttati gli errori difensivi che il Milan, eventualmente, potrà commettere. I rossoneri un paio di errori a partita li fanno. Dovessi azzardare, secondo me domenica potrebbe finire 2-2 la partita”.