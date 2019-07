Gandini: "Massara è un professionista serio, grande possibilità per lui lavorare con Maldini e Boban"

Umberto Gandini, ex dirigente di Milan e Roma, è intervenuto a TMW Radio e ha parlato di Massara, nuovo ds rossonero: "È un professionista serio, l'ho conosciuto a Roma. Sono contento per lui, lavorare al Milan con persone come Boban e Maldini per lui sarà una grande possibilità. Il paragone tra il Milan attuale e quello del passato? Non si può paragonare al grande Milan degli anni passati. C'è un nuovo progetto, una nuova proprietà ed una squadra in linea con il volere del nuovo allenatore. Il paragone è ingombrante, inutile parlare di giocatori "da Milan". Forse l'ultima volta che si è potuto fare questo ragionamento è stato nel 2012".