Ganz a Sky: "Pioli ha il massimo merito di questo scudetto. Ibra? Speriamo di vederlo in campo"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato a Sky Sport, Maurizio Ganz ha parlato così dello scudetto vinto dal Milan.

Sulle similitudini con il campionato 98/99: "Sono entrambi campionati di sofferenza, rincorsa e non da favoriti. Questo Milan non ha sempre rincorso, ma ha sempre avuto voglia di dimostrare. Ha avuto un grande gruppo e voglia di competere e indossare la maglia del Milan 24/7. Stefano ha fatto un grande lavoro in questi tre anni, come gli avevo detto. E' arrivato in un momento difficile, ha lavorato sulla testa, sulle gambe e sul gruppo. E' la vittoria di un gruppo. Stefano ha il massimo merito di questo scudetto".

Sul passato con Pioli: "Mi ha allenato Stefano, ci siamo anche presi e abbiamo discusso. Ma credo stia meritando i successi che sta avendo"

Su Ibrahimovic: "Speriamo di vederlo in campo, lui sa come sta e fino a quando starà bene giocherà. E' stato importante all'interno dello spogliato, ma se non dovesse continuare magari rimarrà in società, chissà".