Ganz alla vigilia di Juve-Milan: "A volte essere perfetti non basta, ma daremo battaglia"

Intervenuto in conferenza stampa il giorno della vigilia della finale di Supercoppa Italiana Femminile contro la Juventus, mister Maurizio Ganz ha presentato così la partita: "Non bisogna sbagliare nulla, a volte essere perfetti non basta. In campionato abbiamo fatto una grandissima gara a Torino, dobbiamo cercare di fare di più ma è difficile. Stiamo bene fisicamente, siamo orgogliosi di aver battuto la Roma. Daremo battaglia sapendo che la Juve non sbaglia mai".