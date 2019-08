Ganz: "Bergamaschi e Giacinti richieste da Chelsea e Real, ma sono rimaste"

Maurizio Ganz, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del professionismo in ottica femminile, svelando che Bergamaschi e Giacinti hanno avuto richieste da Chelsea e Real: "Dobbiamo arrivarci. Assurdo che una giocatrice firmi un contratto per due anni e non possa andare altrove in Italia, però dall’estero te la possono portare via quando vogliono. Il professionismo è d’obbligo per la tutela delle ragazze e delle società. E si aprirà un mercato anche qui. Se una è brava e vuole andare al Real o al Barcellona ci sarà qualcosa anche per il club. Bergamaschi e Giacinti erano richieste da Chelsea e Real Madrid: non sono andate via, ma avrebbero potuto. Non si possono fare campionati professionistici con ragazze inquadrate come dilettanti".