Ai microfoni di Milan Tv, Maurizio Ganz ha analizzato lo schieramento tattico dell’Empoli: “Iachini mette in campo il modulo 3-5-2. È un modulo ormai che Beppe se lo porta dietro da tanto tempo. È un modulo che privilegia la difesa per poi ripartire velocemente perché hanno giocatori molto veloci in avanti e in mezzo al campo"