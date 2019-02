Ganz: "Il Cagliari dovrà fare punti perchè in zona retrocessione si stanno muovendo"

Ai microfoni di Milan Tv, Maurizio Ganz ha parlato del Cagliari: “Vive un momento normale, tante squadre fino a poco tempo fa come il Cagliari erano fuori dalla zona retrocessione ma dietro stanno guadagnando punti e ora anche i sardi dovranno stare attenti perché se ne vedranno delle balle. Le squadre che lottano per non retrocedere devono costruire la salvezza in casa. Giocare a Cagliari non è facile, è un ambiente particolare, quindi penso sia normale che queste squadre riescano a fare più punti in casa”