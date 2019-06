Ganz: "Il collettivo si è unito partita dopo partita. Il Milan deve ripartire dallo spogliatoio"

L’ex centravanti rossonero Maurizio Ganz, ai microfoni di Milan Tv, ha fatto il punto della stagione chiusa sul campo della Spal: “Il collettivo si è unito partita dopo partita, ha capito la propria forza e le proprie debolezze. In alcune partite ha sofferto per poi portare a casa risultati importanti. La qualificazione in Europa League non è da buttare, è stata raggiunta con il collettivo, cuore e spogliatoio. È dallo spogliatoio che si debba ripartire, è la cosa migliore da fare”.