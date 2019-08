Ganz: "Piatek? Capitano momenti così, non ho dubbi su di lui"

Maurizio Ganz, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'estate che sta vivendo Piatek: "Capitano momenti così. A volte ti tirano addosso e fai gol, in altri periodi tiri centomila volte e la palla non entra. Passerà, non ho dubbi su Piatek. Anch’io ho avuto periodi così. Ai miei centrocampisti dicevo: non la becco mai, quindi tiratemi addosso, anche la deviazione vale".