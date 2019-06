Ganz: "Romagnoli il giocatore che ha sorpreso tutti: non è facile essere capitano del Milan"

Alessio Romagnoli ha indossato la fascia di capitano in questa stagione, lasciata libera dopo la parentesi di Bonucci. Maurizio Ganz, a Milan Tv, ha parlato così del difensore milanista: “Credo che il giocatore che sia migliorato tantissimo in quest’anno sia Romagnoli. Fare anche il capitano del Milan, una società così prestigiosa, non era facile per un giocatore così giovane. Ha dimostrato personalità, carattere, di essere un leader della difesa. Credo sia stato quello che anche per quello che mi riguarda abbia sorpreso tutti quanti”.