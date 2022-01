Ganz: "Siamo il Milan, dobbiamo dare il massimo. La Juve ti mette in difficoltà"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, finale di Supercoppa Italiana Femminile, Maurizio Ganz ha parlato così della sfida: "Abbiamo la consapevolezza di dovercela giocare con tutte le squadre, siamo il Milan. Dobbiamo dare il massimo. Il calcio è cambiato, la panchina conta molto. Abbiamo un gruppo di calciatrici che deve lottare per la maglia".

Sulla Juve: "Ci aspettiamo la solita Juve con la solita qualità tecnica e fisica. Ti mettono in difficoltà col gioco e le palle da fermo. Stanno facendo cose straordinarie, faccio i complimenti al mister perché in Europa fanno delle partite bellissime. Sono orgoglioso in quanto italiano e felice per il cammino che stanno facendo. Mi piacerebbe che in campionato facessero dei passi falsi. Ora sono le altre squadre che devono fare qualcosa in più".

PIEMONTE – «Ha fatto una grande partita, ci ha dato molto entusiasmo. È una lottatrice ma è anche brava tecnicamente. Ci ha dato quella fisicità che ci mancava. Abbiamo dinamismo e tecnica».