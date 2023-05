Garanzini su Juve-Milan: "Il Milan ha controllato a piacimento"

MilanNews.it

Nel suo consueto fondo su La Stampa il giornalista Gigi Garanzini ha tracciato un bilancio della stagione della Juventus, sconfitta ieri sera per 0-1 dal Milan: "Troppe disavventure in stagione, troppo stress accumulato in quel grottesco andirivieni su e giù per la classifica. Ma anche la sensazione, palpabile, che troppi presunti leader davvero non fossero tali". Concentrandosi sulla partita, bianconeri disattenti nell'azione del gol: "Bello anche se frontale il cross di Calabria, splendida la frustata in sospensione di Giroud nell’angolo lontano.

Ma se difendi con tre centrali, e quella del francese è l’unica maglia rossonera in area di rigore, non puoi consentirgli di staccare in totale libertà". Una rete che, di fatto, ha deciso il match: La Juve non ha più trovato le energie, mentali soprattutto, per tentare la rimonta. Nel frattempo il Milan aveva controllato a piacimento, sfiorando semmai in un paio di occasioni il raddoppio".