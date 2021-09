Garanzini su La Stampa: "Buoni segnali per il Milan"

Gigi Garanzini, tra le più importanti firme del calcio italiano, nella sua rubrica "Fuoricampo" per La Stampa, ha parlato delle gare perse da Inter e Milan in Champions: "Ci son serate in cui val la pena rischiare lo strabismo, pur di intercettare quante più immagini possibili dal doppio televisore. In cerca di emozioni forti e finendo per ricavarne di fortissime, perché se a San Siro si giocava assai elegantemente di fioretto a Liverpool i Reds sono partiti all'arma bianca, e per una buona mezzora il Milan non ha letteralmente toccato terra. (...) Poi è arrivato il vero errore della serata rossonera: non capire che quelli sarebbero ripartiti come niente fosse. Il pari di Salah, il controsorpasso di Henderson, un'altra serie di assalti alla maniera del miglior Liverpool. Eppure la loro sconfitta fa meno male, perché contro un grande Liverpool ha lasciato intravedere anche squarci di crescita".