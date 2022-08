Garbo: "Il Milan non può andare in Champions a fare la comparsa"

MilanNews.it

Daniele Garbo, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà soffermandosi sul Milan: "Il Milan si è rinforzato ma qualche dubbio davanti ce l’ho perché Origi non è un bomber e Giroud ha un anno in più. Il Milan per il nome che porta non può andare in Champions a fare la comparsa. Arrivare quarti nel girone lo scorso anno gli ha spianato la strada per lo Scudetto. Quest'anno da testa di serie ha l'obbligo di andare agli ottavi e questo porterà via energie mentali e fisiche”.