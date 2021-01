Garlando alla Gazzetta: "Lukaku? Legittimo il risentimento, ma non può mai diventare l’alibi per minacciare spari in testa"

Luigi Garlando, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la reazione di Lukaku durante la lite con Ibrahimovic: "Lukaku è stato toccato nell’affetto più caro e sensibile, la madre, di cui non ha mai dimenticato sacrifici e sofferenze. Legittimo il risentimento, ma non può mai diventare l’alibi per minacciare spari in testa, violenze alle mogli altrui e per dimenarsi alla ricerca della giustizia sommaria".