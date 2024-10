Garlando: "Fonseca si prende un bel rischio ma ha deciso di tirare dritto con le sue idee"

Questa sera, contro il Napoli, Rafael Leao partirà dalla panchina. Un'altra esclusione eccellente per il numero 10 portoghese che partirà dalla panchina per la seconda volta consecutiva in campionato dopo la partita contro l'Udinese. Al suo posto ci sarà Noah Okafor, apparso molto più in forma nelle ultime uscite sia in Serie A che in Champions League. Per parlare della sua esclusione ma anche delle tante assenze rossonere Luigi Garlando ha scritto oggi un pezzo sulla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Luigi Garlando sulle assenze del Milan: "Fonseca si prende un bel rischio ma ha deciso di tirare dritto con le sue idee, i suoi principi e il Milan che sente più suo. Dovrà giocare anche contro le assenze che sono poderose: Gabbia, l'eroe del derby, ha cementato una difesa traballante; Theo Hernandez, oltre al carisma da capitano, ha una qualità di spinta che il giovane Terracciano non può avvicinare; così come Loftus-Cheek, al fianco di Fofana, non può replicare la qualità in costruzione di Reijnders, talento in rampa di lancio".