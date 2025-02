Garlando: "Milan, il rischio asterisco esiste. Con quei tre punti virtuali..."

Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, questa mattina ha scritto un pezzo sulla rosea in merito alle vittorie di Milan e Atalanta, per motivi diverse molto importanti per le due squadre, anche per come sono arrivate. Il collega ha parlato dei cambi che hanno svoltato la partita, dei nuovi arrivi, di come Conceicao dovrà amalgamarli bene l'uno con l'altro nel contesto pre-esistente, della rincorsa alla Champions League. Queste le sue dichiarazioni.

Le parole di Garlando sulla rincorsa Champions League del Milan: "Il rischio asterisco esiste anche per il Milan a Bologna ma, con quei tre punti virtuali, il Diavolo può immaginarsi a due soli punti dalla Juventus quarta, in lotta con la Lazio e la Fiorentina. È soprattutto confrontando la qualità di gioco della Juve a Como con quella nuova mostrata a Empoli che il Milan prende coraggio".