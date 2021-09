Garlando sulla Gazzetta: "Il Milan del gioco, l'Inter della forza. Brodino per la Signora indifesa"

Luigi Garlando, tra le prime firme della Gazzetta dello Sport e in generale del calcio italiano, nel suo articolo di approfondimento odierno scrive di un Milan che ha "trovato la vittoria col Venezia senza cadere nell'isteria del vantaggio che non arrivava e con la fede salda nelle proprie linee di gioco e nelle proprie qualità tecniche". Agganciando un'Inter nella cui prova di forza a Firenze ha imposto la propria potenza atletica e ha segnato ancora una volta su calcio piazzato. "È sulla base di questa diversità che le milanesi duelleranno per lo scudetto" scrive. Infine spazio alla Juventus di cui in altri tempi avremmo celebrato l'anima forte, essendo rimasta in piedi dopo aver rischiato il 3-1, per poi reagire e vincere. "Oggi invece risulta incapace di difendersi e di gestire con sicurezza" conclude.