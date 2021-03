Garlando sulla Gazzetta: "La Natal Verona: altro Milan"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha commentato così la vittoria del Milan contro il Verona: "La natal Verona. Nel senso che al Bentegodi, forse, è nato il Milan che si lancerà nello sprint finale per difendere (o migliorare) il suo sorprendente secondo posto. Pioli a fine partita aveva gli occhi luccicanti degli innamorati. Aveva perso i suoi ragazzi contro Spezia e Inter, li aveva ritrovati a Roma, li aveva persi di nuovo contro l’Udinese, ieri gli hanno risposto in modo ancora più gratificante, perché mancavano i Big Four (Hernandez, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic), presenti all’Olimpico. Il Milan nato a Verona è un Milan definitivamente conscio di essere forte e competitivo anche senza totem. Tre i rilievi che fanno lampeggiare gli occhi di Pioli. Il primo è tattico: la conferma di un’identità solida, che regge al cambio degli interpreti. Il secondo è etico: l’ambizioso gioco del Milan richiede una grande applicazione che con l’Udinese non si era vista. Ieri è riapparsa contro un Verona che impone corsa, lotta, sacrificio. A sorpresa, la banda di Pioli ha ringhiato più di quella di Juric. Esemplare la mostruosa prova di Kessie, ma anche quella di Romagnoli che ha risposto bene in un momento delicato. Il terzo rilievo lo suggerisce la classifica: il Milan si è portato a -3 dall’Inter capolista e si augura che stasera l’Atalanta espugni ancora San Siro. Ma se anche la Dea dovesse perdere, Pioli terrebbe la quinta a 7 punti (recuperi a parte)".