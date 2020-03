Gasperini: "Abbiamo approfittato delle difficoltà di Napoli e Milan, 4° posto il nostro Scudetto"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato così degli obiettivi dei nerazzurri in campionato: "Noi vorremmo arrivare in Champions, perché a inizio stagione non ci pensavamo. Viste le difficoltà di Napoli e Milan, ne abbiamo approfittato: arrivare quarti per noi sarebbe come vincere uno scudetto".