Gasperini: "De Ketelaere avrà motivazioni molto alte. Sta dando delle buone risposte"

vedi letture

Per De Ketelaere non sarà una partita qualunque... "Ha fatto una discreta partita lunedì, è un ragazzo che sta dando delle buone risposte. La sua crescita è costante, essendo un ex avrà delle motivazioni molto alte". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della sfida contro il Milan.

La stagione di CDK

Charles De Ketelaere si sta giocando le sue carte all'Atalanta dove è finito in prestito con diritto di riscatto per questa stagione. L'inizio della sue esperienza bergamasca era stato esaltante con un gol all'esordio, poi qualche problemino fisico ne ha condizionato il rendimento. Per il momento ha giocato 15 partite totali tra A ed Europa League, di cui 8 da titolare: ha trovato due gol e due assist, già un bottino più ampio rispetto a tutta la scorsa stagione. Attualmente il belga è infortunato al ginocchio.