Gasperini: "Il Milan la squadra più in forma. San Siro? Ci sentiamo a casa"

Alla vigilia di Milan-Atalanta, Giampiero Gasperini, assente per squalifica, ha parlato in conferenza stampa sulla gara di domani: "Come ho detto il Milan ha fatto una serie di partite importanti, con prestazioni molto buone. Forse è la squadra più in forma in questo momento. Sarà una gara importante per tutto, per il campionato ma anche per la Champions. Giochiamo in uno stadio prestigioso e ci sentiremo un po' a casa anche per quello che abbiamo fatto in Europa".