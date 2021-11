Gasperini: "Scudetto? Napoli, Milan e Inter hanno dimostrato di poter lottare"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, si è espresso così al termine di Atalanta-Salernitana sulle prospettive scudetto della Dea, a -4 dalla vetta della classifica in attesa che Milan, Napoli e Inter giochino i rispettivi match della quindicesima giornata: "Scudetto? Non può riguardarci in questo momento. Napoli, Milan e Inter hanno dimostrato di poter lottare veramente per il titolo. Noi siamo vicini ma questa consapevolezza la cerchiamo, speriamo di poterci arrivare ma sappiamo che abbiamo ancora degli step da fare. Lo Scudetto viaggia su 85-90 punti, negli ultimi anni non ci siamo mai arrivati".