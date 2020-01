L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, ex giocatore e tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Juve, queste le sue parole su un suo ipotetico approdo all'Inter: "Io sono un professionista, poi mi fermo e ragiono, ho scritto pagine importanti per il Milan, ho allenato il Milan, ma mai dire mai. La parola tradimento non è corretta".