Gattuso, ancora una volta cuore d'oro: il gesto di Ringhio è da applausi

L'Hajiduk Spalato è oggi primo in classifica in Croazia, eppure Gennaro Gattuso e giocatori non stanno ricevendo dalla società l'assistenza che meriterebbero, anzi, il noto club balcano si trova in una condizione di estrema crisi economica, che l'ha addirittura costretto a non poter pagare gli stipendi dei calciatori.

Una situazione del genere è risultata essere troppo delicata da gestire per l'oramai ex direttore sportivo (e giocatore di Gattuso al Milan fra le altre cose) Nikola Kalinic, che non ci ha pensato più di due secondi ad abbandonare la nave. Cosa che invece Gennaro Gattuso non ha alcuna intenzione di fare, anche perché non è nella sua indole mollare subito senza averci neanche provato.

A differenza del dirigente, infatti, l'allenatore italiano ha deciso di rimanere alla guida dell'Hajiduk Spalato, qualsiasi siano le condizioni, spiegandone il motivo in conferenza stampa, dove ha detto: "Sarebbe facile mollare, lasciare - ha detto l’ex mediano - ma deluderei i miei ragazzi. Ho deciso di rimanere e di continuare a combattere".