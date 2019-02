Gattuso: "Cutrone con Piatek? Patrick ha il fuoco dentro, ma per ora sarà 433"

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato della possibilità di vedere insieme sia Cutrone che Piatek: "Patrick si mette a disposizione ogni giorno, poi due volte a settimana fa lavoro extra con carichi personali. Ha il fuoco dentro, a livello mentale e professionale è cresciuto tantissimo. Si fa voler bene dal gruppo e non pensa solo a se stesso, ragiona da giocatore vero da gruppo. Gli brucia non giocare, ma lavora con veemenza e voglia. Può essere deluso, ci sta, ma deve continuare a lavorare così. Per noi è difficile cambiare qualcosa, negli ultimi 25 minuti di allenamento proviamo le due punte e anche la mezzapunta ma continuiamo sulla strada degli ultimi mesi".