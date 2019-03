Gattuso e i social: “Già mi insultano così, non ci penso proprio…”

Dopo il successo contro il Sassuolo Gennaro Gattuso, durante l’intervista concessa a SkySport, ha parlato anche del suo rapporto difficile con i social media. “Profilo Instagram in caso di Champions? Non ci penso proprio - ha risposto il tecnico rossonero -. Già mi insultano così. Per me ne telefono c'è solo il verde per chiamare e il rosso per chiudere".