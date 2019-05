Gattuso e il rapporto con Leo: "Non c'è nessun problema, li avevo da giocatore ma non ora"

Gennaro Gattuso ha parlato del rapporto con Leonardo in conferenza stampa: "Credo che molti di voi non mi ascoltiate. L'ho già spiegato e lo ripeto. Queste sono cose che scrivete voi, che dite per riempire i giornali. Con Leonardo non c'è nessun problema, li avevo da giocatore ma non ora. Da quando è arrivato in dirigenza non c'è mai stato niente, a livello umano c'è grande correttezza e rispetto. Punto e basta".